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أول ظهور رسمي لنائب السفير السعودي في حفل السفارة الإيطالية بالقاهرة

02:34 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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كتب وتصوير- هاني رجب:

سجل خالد الشمري، نائب السفير السعودي الجديد في القاهرة، أول ظهور رسمي له مساء أمس الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل اليوم الوطني الإيطالي الذي أقيم بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، وذلك بعد يوم واحد فقط من تسلمه مهامه رسميًا خلفًا للسفير عبد الرحمن الدهاس.

وحظي الشمري باستقبال دبلوماسي حافل، حيث قدم له نائب رئيس الوزراء المصري التهاني بمناسبة بدء عمله، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

كما قدم المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، تهنئته لنائب السفير السعودي، إلى جانب عدد كبير من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى القاهرة الذين أعربوا عن ترحيبهم بانضمامه إلى السلك الدبلوماسي في مصر.

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