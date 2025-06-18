مسيرة إسرائيلية تشن هجومًا على جنوب لبنان

(وكالات)



أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بوقوع هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة قرية بريش الواقعة في الجنوب اللبناني.



ويأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان، منذ نوفمبر 2024 مع شن هجمات من آن لآخر بذريعة استهداف عناصر لحزب الله اللبناني.



وجاء الهجوم الإسرائيلي، في ظل تصاعد الهجمات بين إسرائيل وإيران، مع تهديد تل أبيب بتنفيذ عملية كبرى في إيران نهاية الأسبوع الجاري.





