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روسيا تحذر الولايات المتحدة من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل

02:19 م الأربعاء 18 يونيو 2025

روسيا وأمريكا

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وكالات

حذّرت روسيا، الولايات المتحدة من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل، معتبرة أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تزعزع استقرار المنطقة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في تصريحات لوكالة إنترفاكس الروسية: "الولايات المتحدة كانت دائمًا في طليعة العمليات العسكرية في مختلف أنحاء العالم، ولا يمكن القول إنها لم تتدخل من قبل، لكنها الآن تسلك منحى أكثر خطورة".

وأضاف ريابكوف: "ننظر بقلق شديد إلى احتمالية تقديم واشنطن دعمًا عسكريًا مباشرًا لتل أبيب"، محذرًا من أن هذا التوجه سيكون بمثابة تصعيد خطير في سياق الصراع القائم بالشرق الأوسط.

وأوضح المسؤول الروسي أن مثل هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة "ستؤدي إلى زعزعة شاملة للاستقرار في المنطقة، وقد تجر أطرافاً دولية إلى المواجهة".

ويأتي التحذير الروسي في أعقاب التصعيد العسكري الأخير، حيث شنّت إسرائيل ليلة 13 يونيو ضربات واسعة النطاق على أهداف داخل إيران، مستهدفة، بحسب قولها، البرنامج النووي الإيراني، وهو ما ردت عليه طهران بقصف مضاد على إسرائيل.

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