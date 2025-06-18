أول تعليق من خامنئي على تهديد ترامب له

وكالات

صرّح المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم، أنه "من يعرف تاريخ إيران يعلم أن الإيرانيين لا يستجيبون للغة التهديد"، وذلك في تعليق قوي على التصريحات العدائية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت تهديدات باستهدافه.

وأكد خامنئي أن أي تدخل عسكري أمريكي في إيران سيؤدي "دون شك" إلى خسائر جسيمة "لا يمكن تعويضها"، محذرًا من العواقب الوخيمة لأي مغامرة خارجية ضد بلاده.

وأوضح قائلًا إن "إيران لن تقبل أن يُفرض عليها سلامٌ أو حرب"، في تأكيد على استقلالية قرارها السياسي والدفاعي.

وفيما سبق ترامب، أنه يعرف بالتحديد موقع "اختباء" المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إذ كتب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "نحن نعرف بالضبط أين يختبئ ما يسمى بـ (المرشد الأعلى). إنه هدف سهل، لكنه آمن هناك - لن نقتله (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي. لكننا لا نريد إطلاق الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأميريكين. صبرنا بدأ ينفد. شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب عارض خطة إسرائيلية في الأيام الماضية لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.