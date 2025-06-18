ردًا على ترامب.. المرشد الإيراني: إيران لن تستسلم

وكالات

شدّد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على أن الأمة الإيرانية "ليست مستعدة للاستسلام"، في رد مباشر على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها بـ"الاستسلام غير المشروط".

وقال المرشد الإيراني خلال كلمة له اليوم الأربعاء، "فليعلم الأميركيون أن الأمة الإيرانية ليست على استعداد للاستسلام، وأن أي تدخل عسكري من جانبهم سيؤدي بلا شك إلى أضرار لا يمكن إصلاحها."

وكان ترامب قد وصف خامنئي يوم الثلاثاء بأنه "هدف سهل" لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن حملة الضغط تسعى للقضاء على الدعم الإيراني للعدوان على المدنيين الإسرائيليين.

وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال، "الاستسلام غير المشروط"، في إشارة إلى ما يريده من إيران.