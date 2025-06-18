إعلان

الصين تُجلي المئات من مواطنيها من إيران

01:54 م الأربعاء 18 يونيو 2025

وزارة الخارجية الصينية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أنها تمكنت من إجلاء نحو 800 مواطن صيني من إيران إلى مناطق آمنة، في وقت تتواصل فيه العمليات لنقل أكثر من ألف آخرين وسط التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب.

وقال قوه جيا كون، المتحدث باسم الوزارة، إن "حتى الآن، وبفضل التنسيق بين وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات الصينية في إيران، وبدعم نشط من الدول المجاورة، تم نقل 791 مواطنًا صينيًا إلى مناطق آمنة"، مؤكدًا أن جهود الإجلاء لا تزال جارية.

وأشار المتحدث إلى أن دولًا مثل أذربيجان وتركمانستان تقدم دعمًا على المعابر الحدودية لتسهيل عودة الصينيين إلى بلادهم، في إطار تنسيق دبلوماسي إقليمي واسع لتجنب المخاطر المتزايدة في المنطقة.

كما لفت إلى أن بعض المواطنين الصينيين أُجلوا أيضًا من إسرائيل في ظل استمرار التصعيد العسكري، الذي دخل يومه السادس.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحذر فيه دول عدة رعاياها من التواجد في مناطق التوتر بالشرق الأوسط، بينما تتخذ بعض الحكومات خطوات سريعة لإجلاء مواطنيها أو تقديم إرشادات للبقاء في أماكن آمنة، مع تصاعد القلق من اتساع رقعة المواجهات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الصينية الصين إيران إيران وإسرائيل الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو
باستثمارات 200 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مستلزمات الطاقة الشمسية