الصين تُجلي المئات من مواطنيها من إيران

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أنها تمكنت من إجلاء نحو 800 مواطن صيني من إيران إلى مناطق آمنة، في وقت تتواصل فيه العمليات لنقل أكثر من ألف آخرين وسط التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب.

وقال قوه جيا كون، المتحدث باسم الوزارة، إن "حتى الآن، وبفضل التنسيق بين وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات الصينية في إيران، وبدعم نشط من الدول المجاورة، تم نقل 791 مواطنًا صينيًا إلى مناطق آمنة"، مؤكدًا أن جهود الإجلاء لا تزال جارية.

وأشار المتحدث إلى أن دولًا مثل أذربيجان وتركمانستان تقدم دعمًا على المعابر الحدودية لتسهيل عودة الصينيين إلى بلادهم، في إطار تنسيق دبلوماسي إقليمي واسع لتجنب المخاطر المتزايدة في المنطقة.

كما لفت إلى أن بعض المواطنين الصينيين أُجلوا أيضًا من إسرائيل في ظل استمرار التصعيد العسكري، الذي دخل يومه السادس.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحذر فيه دول عدة رعاياها من التواجد في مناطق التوتر بالشرق الأوسط، بينما تتخذ بعض الحكومات خطوات سريعة لإجلاء مواطنيها أو تقديم إرشادات للبقاء في أماكن آمنة، مع تصاعد القلق من اتساع رقعة المواجهات.