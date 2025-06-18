إعلان

أحدث ظهور للسفيرة الأمريكية بمصر في ظل الحرب بين إسرائيل وإيران

01:48 م الأربعاء 18 يونيو 2025

أحدث ظهور للسفيرة الأمريكية بمصر في ظل الحرب بين إ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب وتصوير- هاني رجب:

أقامت السفارة الإيطالية في مصر، أمس الثلاثاء، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لإيطاليا، بحضور واسع من المسؤولين المصريين والدبلوماسيين العرب والأجانب، وسط إجراءات تنظيمية رفيعة في مقر السفارة بوسط العاصمة.

وشهد الحفل مشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة وأعضاء البرلمان، إلى جانب سفراء دول عدة، أبرزهم السفيرة الأمريكية لدى القاهرة هيرو مصطفى راج، التي ظهرت للمرة الأولى علنًا منذ بدء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

1_1_11zon

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السفير الإيطالي لدى مصر عن اعتزازه بالعلاقات المتينة بين بلاده ومصر، مشيرًا إلى عمق الروابط الثقافية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين، ومؤكدًا التزام بلاده بتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

2_2_11zon

ويأتي هذا الحدث في الوقت الذي أعلنت فيه السفارة الأمريكية في القاهرة، في وقت سابق من اليوم، تأجيل احتفالها السنوي بيوم الاستقلال، الذي كان مقرّرًا في 24 يونيو، إلى موعد لاحق، بسبب التطورات الإقليمية المتسارعة.

3_3_11zon

وذكرت السفارة، في بيان رسمي، أن القرار اتُّخذ احترامًا للجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب.

كما شارك في الحفل السفير القطري طارق الأنصاري، إلى جانب سفراء الأردن وسلطنة عمان، من بينهم السفير العماني عبدالله الرحبي، وعدد من كبار الدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفارة الإيطالية في مصر الحرب بين إسرائيل وإيران إسرائيل وإيران السفيرة الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو
باستثمارات 200 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مستلزمات الطاقة الشمسية