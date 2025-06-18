أحدث ظهور للسفيرة الأمريكية بمصر في ظل الحرب بين إسرائيل وإيران

كتب وتصوير- هاني رجب:

أقامت السفارة الإيطالية في مصر، أمس الثلاثاء، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لإيطاليا، بحضور واسع من المسؤولين المصريين والدبلوماسيين العرب والأجانب، وسط إجراءات تنظيمية رفيعة في مقر السفارة بوسط العاصمة.

وشهد الحفل مشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة وأعضاء البرلمان، إلى جانب سفراء دول عدة، أبرزهم السفيرة الأمريكية لدى القاهرة هيرو مصطفى راج، التي ظهرت للمرة الأولى علنًا منذ بدء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السفير الإيطالي لدى مصر عن اعتزازه بالعلاقات المتينة بين بلاده ومصر، مشيرًا إلى عمق الروابط الثقافية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين، ومؤكدًا التزام بلاده بتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الحدث في الوقت الذي أعلنت فيه السفارة الأمريكية في القاهرة، في وقت سابق من اليوم، تأجيل احتفالها السنوي بيوم الاستقلال، الذي كان مقرّرًا في 24 يونيو، إلى موعد لاحق، بسبب التطورات الإقليمية المتسارعة.

وذكرت السفارة، في بيان رسمي، أن القرار اتُّخذ احترامًا للجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في المنطقة، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب.

كما شارك في الحفل السفير القطري طارق الأنصاري، إلى جانب سفراء الأردن وسلطنة عمان، من بينهم السفير العماني عبدالله الرحبي، وعدد من كبار الدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر.