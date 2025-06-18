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المرشد الإيراني: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحًا وسيلقى جزاء عمله

01:41 م الأربعاء 18 يونيو 2025

آية الله علي خامنئي

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وكالات
قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، إن ‌"الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله"، مضيفا أن "إيران لن تغفر ولن تنسى دماء شهدائها".

وأضاف المرشد الإيراني، خلال كلمة له اليوم الأربعاء، إن "إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها"، مؤكدا أن "القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب".

وأضاف خامنئي أنه على الأمريكيين أن يعلموا أن الشعب الإيراني لا يمكن أن يستسلم وأن أي تدخل عسكري من الأمريكيين سيسبب بلا شك أضرارا لا يمكن إصلاحها.

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