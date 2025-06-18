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تأجيل حفل عيد الاستقلال الأمريكي بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية

01:22 م الأربعاء 18 يونيو 2025

إطلاق صواريخ إيرانية

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كتب- هاني رجب:


أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم الأربعاء، عن تأجيل الاحتفال السنوي بيوم الاستقلال، الذي كان من المقرر إقامته في 24 يونيو الجاري، إلى موعد لاحق، وذلك في ضوء المستجدات الإقليمية.


وأوضحت السفارة، في بيان رسمي، أن قرار التأجيل جاء تقديرًا واحترامًا للجهود المبذولة من جميع الأطراف لتهدئة الأوضاع في المنطقة.


وأضاف البيان: "نتطلع إلى الاحتفال قريبًا بيوم الاستقلال الأمريكي في مصر بأسلوب الكانتري الأمريكي الأصيل، مع إبراز الشراكة المتنامية والازدهار المتزايد بين بلدينا".


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الحرب الإسرائيلية الإيرانية إيران إسرائيل
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