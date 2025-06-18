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إيران تبث لقطات لطائرة مسيّرة إسرائيلية أُسقطت في أصفهان (فيديو)

01:14 م الأربعاء 18 يونيو 2025

إيران

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وكالات

بثّ التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأربعاء، مشاهد تُظهر طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "هيرمس"، تم إسقاطها في محافظة أصفهان وسط البلاد، في أحدث تطور ضمن التصعيد المستمر بين طهران وتل أبيب.

وظهر في التسجيل مراسل التلفزيون الإيراني، يقف أمام حطام طائرة بدون طيار بدت متضررة بشدة جراء السقوط.

من جهتها، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية (IDF) أن صاروخًا أرض-جو أُطلق نحو طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مضيفة أن الطائرة "سقطت داخل إيران".

وذكرت القيادة العسكرية الإسرائيلية أنه "لم تقع إصابات"، مؤكدة أن "لا يوجد خطر من خرق أمني أو تسريب معلومات".

ويأتي هذا التطور وسط تصعيد ميداني متبادل بين إيران وإسرائيل، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من توسّع رقعة الصراع وتمدّده إلى ساحات جديدة في المنطقة.



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