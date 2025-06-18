اختراق أكبر منصة للعملات الرقمية في إيران

(وكالات)

أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية المعروفة باسم "النسر المفترس"، والموالية لإسرائيل، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ هجوم سيبراني استهدف أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في إيران، وهي منصة "نوبیتكس".

وقالت المجموعة في بيان نشرته، إن الهجوم جاء عقب اختراق سابق لأكبر بنك في إيران وهو بنك "سبه"، ما أدى إلى شلل واسع في النظام المالي للجمهورية الإسلامية أمس.

وأكدت المجموعة أنها ستقوم بنشر جميع البيانات والمعلومات الداخلية الخاصة بالمنصة خلال 24 ساعة، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها.

واتهمت المجموعة منصة "نوبیتكس" بتمويل ما وصفته بـ"الإرهاب الإيراني"، مشيرة إلى أن المنصة تسهم – بحسب قولها – في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على طهران من خلال استخدام العملات الرقمية.