كتبت- أسماء البتاكوشي:

بينما تواصل إسرائيل هجماتها ضد إيران لليوم السادس على التوالي، تصاعد الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية الغربية عن ضرورة تغيير النظام في طهران، إذ أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتكررة، إلى جانب دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسقاط القيادة الإيرانية، أثارت جدلًا حول ما إذا كان الغرب يعيد تكرار سيناريو التدخل الذي حدث قبل أكثر من 70 عامًا.

وأشارت شبكة CNN الأمريكية، إلى أن إيران تمتلك خبرة في مواجهة محاولات تغيير النظام، خاصة من قبل الولايات المتحدة، التي لعبت دورًا محوريًا في أول انقلاب سياسي كبير تشهده البلاد في القرن العشرين.

وهذا ما حدث: في عام 1953، أطاحت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وحليفتها البريطانية بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا بقيادة محمد مصدق، بعدما أعلن عزمه تأميم النفط الإيراني، الذي كانت تهيمن عليه الشركات البريطانية.

وقد رأت واشنطن ولندن حينها في تلك الخطوة تهديدًا مباشرًا لمصالحهما الاستراتيجية في الشرق الأوسط، خاصة في ذروة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي.

وفق وثائق رفعت عنها السرية في عام 2013، نظمت الـ CIA حملة دعائية مناهضة لمصدق، وحشدت مظاهرات مفتعلة دعمتها ماليًا لتبرير الانقلاب، الذي أسفر عن تعيين رئيس وزراء جديد الجنرال فضل الله زاهدي، إضافة إلى تعزيز سلطة الشاه محمد رضا بهلوي، الأخير أصبح الحليف الأوثق للولايات المتحدة.

وقامت وكالة المخابرات الأمريكية، سرًا بتوفير 5 ملايين دولار خلال يومين من تولي زاهدي السلطة من أجل توفير بعض الاستقرار لرئيس الوزراء الإيراني الجديد آنذاك، وفق ما كشفته الوثائق.

ورغم مرور عقود على الانقلاب، لا يزال وقعه السياسي حاضرًا، فقد أقر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما علنًا، خلال خطاب شهير في القاهرة عام 2009، بدور بلاده في الانقلاب، قائلًا إن ذلك التدخل أسهم في تعميق مشاعر العداء للولايات المتحدة داخل إيران.

التدخل الأمريكي في الشؤون الإيرانية جاء بنتائج عكسية، فبعد الإطاحة بمصدّق، عزّزت الولايات المتحدة دعمها لبهلوي ليحكم شاهًا، ما تسبب في استياء الإيرانيين من التدخل الأجنبي، وأجّج المشاعر المعادية لأمريكا في البلاد لعقود، ودفع ملايين الإيرانيين في سبعينيات القرن الماضي إلى الخروج ضد نظام بهلوي الذي اعتبروه فاسدًا وغير شرعي.

وعارض المتظاهرون العلمانيون استبداديته، بينما عارض المتظاهرون الإسلاميون أجندته التحديثية، وأُطيح بالشاه في الثورة الإسلامية عام 1979، التي أنهت النظام الملكي المدعوم من الغرب في البلاد، وأعلنت بداية الجمهورية الإسلامية والحكم الديني.

واليوم، في ظل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، برزت دعوات لتكرار سيناريو التغيير، ولكن بشكل مختلف، رضا بهلوي، نجل الشاه الراحل وولي عهد إيران السابق، دعا علنًا إلى "انتفاضة شاملة" لإسقاط النظام الإيراني الحالي، وقال في مقطع مصور نشره عبر منصة "إكس": إن "الجمهورية الإسلامية انتهت، وهي تسير نحو السقوط، لا ينقصنا سوى انتفاضة شاملة لإنهاء هذا الكابوس الجماعي إلى الأبد".

https://x.com/NewsNow4USA/status/1935051646339334336

وأضاف: "الفرصة الآن مواتية للنهوض، لقد حان وقت استعادة إيران، وسنفعلها معًا"، مؤكدًا أن سقوط النظام لن يفتح الباب على الفوضى، قائلًا: "لا تنشغلوا بما بعد الجمهورية الإسلامية، فلن تدخل إيران في مرحلة اضطراب أو حرب أهلية".

ويُعرف رضا بهلوي بعلاقاته المتنامية مع إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين أفراد الجالية الإيرانية بالخارج، حيث نال دعم بعضهم، بينما واجه اتهامات بالخيانة من آخرين.

وفي خضم هذا التصعيد، لا تغيب صورة والده، الشاه المخلوع، الذي كانت له علاقات وثيقة مع إسرائيل قبل الإطاحة به، واليوم، وبينما تواجه إيران ما تصفه بـ"هجوم منظم" من تل أبيب، يعود إلى الأذهان مشهد قديم: التدخل الأجنبي لتغيير شكل السلطة في طهران.