أول تعليق من إيران على تصريحات ترامب بشأن استهداف خامنئي

وكالات

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استهداف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بأنها "جريمة حرب كبرى"، محمّلة الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية إفشال مسار المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان له، إن "إيران كانت تسلك طريق الدبلوماسية، لكن العدوان بدأته إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن العملية التفاوضية مع واشنطن توقفت بسبب هذا التصعيد.

وطالب بقائي المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، محذرًا من مخاطر الإشعاع على المدنيين، ومؤكدًا أن طهران تتخذ ما يلزم لحماية مواطنيها.

وأضاف المتحدث أن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه البرنامج النووي الإيراني "يفتقر إلى المسؤولية"، مشيرًا إلى أن الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية "غير قانونية وذات عواقب خطيرة".

وأكد بقائي أن "إيران ستدافع عن نفسها بإمكاناتها الذاتية، وتعرف جيدًا كيف تفعل ذلك"، مشددًا على أن "دول المنطقة تدرك أن إسرائيل لا تنوي التوقف، وتسعى لجرّ المنطقة إلى صراع شامل".