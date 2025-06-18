إيران تعلن إسقاط مقاتلة إسرائيلية جنوب طهران

(وكالات)



أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "إف-35" في منطقة ورامين جنوب العاصمة طهران.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طهران استهدفت طائرة حربية تابعة له.



وأفاد جيش الاحتلال، أن استهداف الطائرة تم بواسطة صاروخ سطح- جو.



وقال حسين عباسي، قائمقام منطقة ورامين، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة "بالكامل"، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية في موقع الحادث.



وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن صاروخًا أرض-جو أُطلق باتجاه طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، لكنها لم تُصب، ولم تقع أي خسائر بشرية.







