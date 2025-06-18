تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي، إكس، إنه يوجد "إعصار يجتاح طهران. يتم قصف رموز القوة وتنهار-من هيئة البث، وقريبا أهداف أخرى، مع فرار أعداد غفيرة من السكان. هكذا يتم سقوط الديكتاتوريات".

وكان كاتس قد وجه أمس الثلاثاء تحذيرا خطيرا للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، مشيرا إلى أنه قد يلقى نفس مصير الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إذا استمرت طهران في شن هجماتها الصاروخية ضد إسرائيل.

وقال كاتس: "يجب أن يتذكر المصير الذي حل بديكتاتور جارة إيران (العراق) الذي تعامل بهذا الأسلوب ضد إسرائيل"، في إشارة إلى صدام حسين الذي تمت الإطاحة به في 2003 بعد غزو بقيادة الولايات المتحدة وتم إعدامه بعد ذلك بثلاثة أعوام.