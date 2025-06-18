البرلمان الإيراني: لا نسعى لتوسيع الحرب إلى الخليج

وكالات

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم، إن طهران لا ترغب في توسيع رقعة الحرب إلى منطقة الخليج.

وحذر من أن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النفطية الإيرانية سيترتب عليه ردود أوسع قد تطال العديد من دول الجوار.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، شدد المسؤول البرلماني على أن إيران "ستسلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشعور بالأمان في جميع أنحاء العالم"، في إشارة إلى تهديدات مباشرة ضد المصالح الإسرائيلية أينما وُجدت.

وأضاف أن بلاده "لا تسعى إلى تصعيد المواجهة العسكرية في الخليج"، لكنه حذر مما وصفه بـ"الخطأ الاستراتيجي" إذا أقدمت إسرائيل على ضرب منشآت نفطية داخل إيران، قائلًا: "على دول المنطقة أن تُجري حسابات دقيقة، لأن في هذه الحالة قد يلحق الضرر بعدد كبير من دول الجوار".