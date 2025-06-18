إسرائيل لإيران: كان لديكم خطة للقضاء علينا

(وكالات)

وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا إلى مجلس الأمن القومي الإيراني، مؤكدًا أن "إيران تمتلك خطة استراتيجية تهدف إلى القضاء على إسرائيل".



واضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن تل أبيب "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد بالإبادة".



وتأتي تصريحاته بعد تهديد أطلقه رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، الذي توعّد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مباشر، قائلًا إنه "لن يكون في مأمن في أي مكان بالعالم إذا واصلت إسرائيل عدوانها ضد إيران".



وشدد المسؤول الإيراني على أن طهران لا تسعى إلى توسيع رقعة المواجهة لتشمل منطقة الخليج، لكنه حذّر من أن أي استهداف إسرائيلي للبنية التحتية النفطية الإيرانية سيُقابل بردّ قد يُشعل فتيل تصعيد إقليمي واسع.