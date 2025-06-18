مسؤول إيراني يحذر تل أبيب ويبعث برسائل تحذيرية لدول الخليج

(وكالات)

حذّر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن ينعم بالأمان في أي مكان في العالم"، إذا استمرت إسرائيل في سياساتها العدائية تجاه طهران.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لا تسعى إلى توسيع رقعة الحرب لتشمل منطقة الخليج، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي هجوم إسرائيلي يستهدف المنشآت النفطية الإيرانية، من شأنه أن يفتح أبوابًا جديدة للتصعيد، قد لا تقتصر تبعاته على طهران وتل أبيب فقط.

وأضاف أن تداعيات أي ضربة من هذا النوع قد تطال عددًا من دول الجوار، داعيًا دول المنطقة إلى إعادة النظر في مواقفها.