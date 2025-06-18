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سفير روسيا بإسرائيل: لا نستبعد نقل السفارة من تل أبيب لمكان آمن

09:34 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

الهجوم الايراني علي اسرائيل (20)

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وكالات

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن السفير الروسي في إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، قوله إن بلاده لا تستبعد نقل سفارتها من تل أبيب إلى موقع أكثر أمانًا، في ظل التصعيد الأمني في المنطقة.

وأضاف فيكتوروف أن هناك خططًا موضوعة مسبقًا لإجلاء الموظفين الدبلوماسيين إذا تطلبت الظروف ذلك.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل تعاني نقصا في الصواريخ الاعتراضية الدفاعية.

وأفادت صحيفة معاريف بأن السلطات الإسرائيلية أجلت آلاف الإسرائيليين إلى أماكن مختلفة في أعقاب سقوط الصواريخ الإيرانية.

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