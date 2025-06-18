مسؤول أمريكي: إسرائيل تُعاني من نقص الصواريخ الاعتراضية



وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله: إن إسرائيل تعاني نقصا في الصواريخ الاعتراضية الدفاعية.

كانت صحيفة معاريف أفادت، أن السلطات الإسرائيلية أجلت آلاف الإسرائيليين إلى أماكن مختلفة في أعقاب سقوط الصواريخ الإيرانية.

ونقلت معاريف عن بلدية تل أبيب أنها تجري فحصا للمباني المتضررة بالصواريخ الإيرانية لاتخاذ قرار بشأن هدمها.

وأضافت الصحيفة أن الضربات الإيرانية دفعت إسرائيل إلى نقل مئات العائلات للفنادق بسبب تضرر المباني.