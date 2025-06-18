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اعتقال 5 أشخاص في إيران بتهمة التخابر مع الموساد

08:26 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

الموساد الإسرائيلي

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وكالات

أعلنت وكالة أنباء فارس، اليوم الأربعاء، اعتقال 5 أشخاص كانوا يسعون إلى تنفيذ أهداف الموساد في مدن خرم آباد وبروجرد ودورود.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بوقوع اشتباك بين الأمن وعناصر يشتبه بصلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية في مدينة ري جنوبي طهران.

وأوضحت الوكالة، أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ "عمليات إرهابية" في المناطق المكتظة بالسكان في طهران، وتم إفشال مخططها.

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