إسرائيل تُهاجم مواقع عسكرية حساسة تابعة للحرس الثوري بطهران



وكالات

شهدت العاصمة الإيرانية طهران فجر الأربعاء، سلسلة من الانفجارات نتيجة هجوم إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية "حساسة"، أبرزها جامعة الإمام الحسين التابعة للحرس الثوري في شرق المدينة.

وقالت وسائل إعلام إيراينة وعبرية، إن من بين الأماكن المستهدفة، جامعة الإمام الحسين، المرتبطة بالحرس الثوري، التي تعرضت لغارات إسرائيلية مباشرة.

كذلك تعرض مجمع الفضاء الجوي في خُجير للاستهدف وهو يقع على مقربة من قرية حجرآباد، الذي يعد من أهم منشآت إنتاج الصواريخ الباليستية في إيران.

وشملت الهجمات مناطق واسعة في الأطراف الجنوبية والشرقية للعاصمة، حيث سمعت انفجارات قوية ودوت صفارات الإنذار، مع تحذيرات للسكان بإخلاء بعض المناطق، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن المضادات الدفاعية تصدت لأهداف إسرائيلية فوق سماء طهران، في محاولة لاعتراض الصواريخ والطائرات المهاجمة.

يأتي هذا الهجوم بعد أيام من تصاعد العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل، حيث نفذت تل أبيب سلسلة غارات عنيفة على مواقع إيرانية، وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على جنوب ووسط إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق تحذيرات عاجلة لسكان بعض المناطق في طهران، مطالبا بإخلاء منازلهم خوفا من استمرار القصف.

لم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن عن حجم الخسائر البشرية أو المادية بشكل رسمي، بينما يستمر التوتر الإقليمي وسط مخاوف من توسع دائرة الصراع.