

وكالات

بينما يترقب العالم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعامل مع إيران، أثار إعلان مفاجئ للرئيس الأمريكي جدلاً واسعًا، بعد كشفه عن نيته وضع ساريتي علم جديدتين على المروج الشمالية والجنوبية للبيت الأبيض، في خطوة اعتبرها البعض تحمل رسائل رمزية في توقيت حساس.

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن عن وضع سارية علم جميلة على جانبي البيت الأبيض. إنها هدية مني، طالما افتقدها هذا المكان الرائع".

وأضاف: "هذه الساريات تُعد من أفخم ما تم تصنيعه على الإطلاق – طويلة، مدببة، مقاومة للصدأ، وبداخلها حبل، صُممت بأعلى جودة. آمل أن تظل شامخة لسنوات قادمة".

ويأتي إعلان ترامب في وقت يزداد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ترقب واسع لأي قرار بشأن احتمال تدخل عسكري أمريكي.

ورأى محللون أن هذه الخطوة تحمل دلالات تتعلق بالوطنية والقوة، وقد تكون محاولة لتأكيد الهيبة الأمريكية في ظل التصعيد القائم، في وقت لم يُعلن فيه ترامب موقفه النهائي من أي تحرك عسكري ضد طهران.