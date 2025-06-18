البنتاغون ينقل المزيد من الطائرات المقاتلة إلى الشرق الأوسط



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الأربعاء، نقل المزيد من الطائرات المقاتلة إلى الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وبدأت الولايات المتحدة نقل حاملة الطائرات الهجومية "نيميتز" إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في الشرق الأوسط لتعزيز الحماية للقوات الأمريكية المنتشرة هناك.

وتتصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بعد تبادل إسرائيل وإيران القصف على مواقع متفرقة، خاصة مع تلميحات ترامب إلى احتمال انضمام واشنطن إلى الحرب ضد إيران.