وكالات

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين محليين تأكيدهم، أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تطور الصراع بين إيران وإسرائيل، مع احتمال اللجوء إلى القوة العسكرية لدى فشل الحلول الدبلوماسية.

وذكرت قناة ABC، أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الـ24 إلى الـ48 ساعة القادمة ستحدد مسار الأزمة مع إيران، مشيرة إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال تقرير للقناة، إنه خلال اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع مستشاريه الرئيسيين في غرفة العمليات بالبيت الأبيض الثلاثاء، أكد المسؤولون أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتقييم إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي أو اللجوء إلى العمل العسكري.

وفي تصريحات سابقة، طالب ترامب إيران بـ"الاستسلام غير المشروط"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعرف مكان وجود المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لكنها لا تخطط حاليا لاستهدافها، محذرا من أن صبر بلاده "أوشك على النفاد"، وفقا لروسيا اليوم.