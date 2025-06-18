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"حان وقت استعادة إيران".. نجل الشاه يدعو الإيرانيين إلى انتفاضة شاملة

06:35 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

نجل شاه إيران

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وكالات

وجه رضا بهلوي، ولي عهد إيران السابق ونجل الشاه الراحل، دعوة صريحة للشعب الإيراني للخروج في "انتفاضة شاملة" ضد النظام الحالي، معتبرا أن لحظة التغيير قد حانت.

وقال بهلوي في مقطع فيديو نشره على منصة "إكس"، إن "الجمهورية الإسلامية انتهت، وهي تسير نحو السقوط. لا ينقصنا سوى انتفاضة شاملة لإنهاء هذا الكابوس الجماعي إلى الأبد".

وأضاف: "الفرصة الآن مواتية للنهوض، لقد حان وقت استعادة إيران، وسنفعلها معًا".

وأكد أن سقوط النظام لن يفتح الباب على الفوضى، قائلاً: "لا تنشغلوا بما بعد الجمهورية الإسلامية، فلن تدخل إيران في مرحلة اضطراب أو حرب أهلية".

ويُعرف رضا بهلوي بعلاقاته المتنامية مع إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين أفراد الجالية الإيرانية بالخارج، حيث نال دعم بعضهم، بينما واجه اتهامات بالخيانة من آخرين.

ويُذكر أن والده، شاه إيران الراحل، كانت تربطه علاقات قوية بإسرائيل قبل الإطاحة به في الثورة الإسلامية عام 1979.

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انتفاضة في إيران انتفاضة على النظام الإيراني رضا بهلوي ولي عهد إيران السابق نجل الشاه الراحل
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