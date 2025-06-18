

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الروسية، الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على إيران، ووصفتها بأنها "غير قانونية" وتشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي.

وقالت الوزارة في بيان نُشر عبر تطبيق "تليجرام"، إن الهجمات المكثفة التي تستهدف مواقع نووية سلمية إيرانية تُعد خرقًا للقانون الدولي، وتدفع العالم نحو كارثة نووية.

وأضافت: أن الإدانات الواسعة لهذه التصرفات أظهرت أن إسرائيل لم تلقَ دعمًا سوى من دول مشاركة فعليا في هذه الهجمات، وتتحرك بدوافع انتهازية.

وأكد البيان أن "إيران عبرت بشكل واضح عن التزامها الدائم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأبدت استعدادها لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لإيجاد حلول ممكنة"، مشيرًا إلى أن ذلك "ينفي أي شكوك بشأن برنامج طهران النووي".

وشددت موسكو على أن "الحل الوحيد للأزمة يجب أن يكون عبر الطرق الدبلوماسية والمفاوضات"، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم تقرير مفصل وموضوعي "في أقرب وقت ممكن" حول الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية جراء الهجمات.