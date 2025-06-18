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مصادر إيرانية: 585 قتيلا سقطوا منذ بدء الضربات الإسرائيلية على طهران

06:18 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

الحرب الإسرائيلية على إيران

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وكالات

كشفت مصادر إيرانية حصيلة جديدة للقتلى الذين سقطوا في إيران منذ بدء الضربات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر إيرانية بارتفاع عدد القتلى في إيران من بدء الضربات الإسرائيلية إلى 585 والإصابات إلى 1326، وفقا لسكاي نيوز.

وقال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إنه ينفذ سلسلة من الضربات في منطقة طهران بإيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن انفجارات ضخمة هزّت شرق طهران.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية فقد هاجمت إسرائيل منشأة إنتاج صواريخ خجير قرب طهران وهو نفس الموقع الذي استهدفته في أكتوبر الماضي.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات في أبهر بمحافظة زنجان، ووقوع استهداف إسرائيلي لجامعة الإمام الحسين المرتبطة بالحرس الثوري شرقي طهران.

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