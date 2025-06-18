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وول ستريت جورنال: اجتماع ترامب الأمني لم يحسم قرار توجيه ضربة لـ إيران

06:13 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي لم يسفر عن اتخاذ قرار نهائي بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وأوضح المسؤولون، أن مناقشة توجيه ضربة كانت "مجرد أحد الخيارات المطروحة" خلال الاجتماع، دون التوصل إلى قرار بتنفيذها، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

كان السيناتور الجمهوري تيم شيهي، قال في تصريح لشبكة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى الانخراط المباشر في الحرب بين إسرائيل وإيران، مشددًا على أن دور بلاده يجب أن يركز على دعم تل أبيب بالمعدات والمعلومات الاستخباراتية لتعزيز دقة وفعالية ضرباتها.

وأوضح أن الشعب الأمريكي "عبّر بوضوح عن رفضه لخوض حروب جديدة في الشرق الأوسط، ولا يريد الانجرار إلى صراع طويل الأمد".

وأكد أن تغيير النظام في إيران ليس قرارًا أمريكيا، بل "مسؤولية تقع على عاتق الشعب الإيراني"، مضيفًا أن "إيران تستطيع وقف هذه الحرب فورًا إذا تخلت عن برنامجها النووي".

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