هل يعتزم ترامب تمديد الموعد النهائي لبيع "تيك توك" للمرة الثالثة؟



وكالات

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيمدد مهلة تنتهي في 19 يونيو لشركة بايت دانس الصينية لبيع أصول تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة 90 يوما، على الرغم من وجود قانون يلزم ببيعه أو إغلاقه في حالة عدم إحراز تقدم يذكر.

كان ترامب قد منح بالفعل مهلة مؤقتة مرتين لتنفيذ الحظر الذي فرضه الكونجرس على "تيك توك" الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "سيوقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا إضافيا هذا الأسبوع للإبقاء على استمرار عمل تيك توك".

ومن شأن ذلك تمديد الموعد النهائي إلى منتصف سبتمبر.

وأضافت: "الرئيس ترامب لا يريد إغلاق تيك توك"، مشيرة إلى أن الإدارة ستعكف في الأشهر الثلاثة المقبلة على ضمان إتمام عملية البيع حتى يتمكن الأمريكيون من الاستمرار في استخدام تيك توك مع ضمان سلامة بياناتهم.

كان ترمب أعلن في مايو، أنه سيمدد الموعد النهائي الذي ينقضي في 19 يونيو بعد أن ساعده التطبيق في استقطاب الناخبين الشباب في انتخابات 2024.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال ترامب، إنه يتوقع تمديد الموعد النهائي مرة أخرى.

وقال ترامب عندما سُئل عن تمديد الموعد النهائي: "ربما، نعم... ربما يتعين الحصول على موافقة الصين، لكنني أعتقد أننا سنحصل عليها، أعتقد أن الرئيس شي سيوافق في النهاية"، وفقا للغد.