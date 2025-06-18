بداية من اليوم.. أمريكا تُقرر إغلاق سفارتها بالقدس حتى الجمعة



وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، إغلاق السفارة الأمريكية في القدس المحتلة بداية من اليوم الأربعاء حتى الجمعة القادم.

وقال بيان الخارجية: "نظرًا للوضع الأمني ​​الراهن، وامتثالًا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق السفارة الأمريكية في القدس أبوابها من الأربعاء 18 يونيو حتى الجمعة 20 يونيو، إذ يشمل ذلك القسمين القنصليين في القدس وتل أبيب".

وتابع البيان: "ليس لدينا أي إعلان حاليًا بشأن مساعدة المواطنين الأميركيين على المغادرة، تُخطط وزارة الخارجية الأمريكية دائمًا لحالات الطوارئ لمساعدة المواطنين على المغادرة من مناطق الأزمات، وسنُبلغ مجتمع المواطنين الأمريكيين بأي معلومات إضافية".

ومساء الثلاثاء، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من مواطنيها عدم السفر إلى إسرائيل والعراق، على خلفية تصاعد الصراع والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا بشأن عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية.