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وسائل إعلام إيرانية: إسرائيل هاجمت منشأة إنتاج صواريخ خجير قرب طهران

05:08 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

الحرب بين إيران وإسرائيل

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وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إنه ينفذ سلسلة من الضربات في منطقة طهران بإيران.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، وقوع انفجار في إحدى ضواحي طهران وظهور ألسنة لهب وتصاعد دخان.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن انفجارات ضخمة هزّت شرق طهران، بحسب سكاي نيوز.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن إسرائيل هاجمت منشأة إنتاج صواريخ خجير قرب طهران وهو نفس الموقع الذي استهدفته في أكتوبر الماضي.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 3 انفجارات في أبهر بمحافظة زنجان، ووقوع استهداف إسرائيلي لجامعة الإمام الحسين المرتبطة بالحرس الثوري شرقي طهران

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