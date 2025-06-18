سيناتور أمريكي: لا نحتاج للتورط عسكريا في حرب إسرائيل وإيران



وكالات

قال السيناتور الجمهوري تيم شيهي، إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى الانخراط المباشر في الحرب بين إسرائيل وإيران.

وشدد السيناتور الجمهوري في تصريح لشبكة "سي إن إن"، على أن دور بلاده يجب أن يركز على دعم تل أبيب بالمعدات والمعلومات الاستخباراتية لتعزيز دقة وفعالية ضرباتها.

وأوضح أن الشعب الأمريكي "عبّر بوضوح عن رفضه لخوض حروب جديدة في الشرق الأوسط، ولا يريد الانجرار إلى صراع طويل الأمد".

وأكد أن تغيير النظام في إيران ليس قرارًا أمريكيا، بل "مسؤولية تقع على عاتق الشعب الإيراني"، مضيفًا أن "إيران تستطيع وقف هذه الحرب فورًا إذا تخلت عن برنامجها النووي".