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اليوم.. ترامب يلتقي قائد الجيش الباكستاني في البيت الأبيض

04:55 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أفادت وكالة بلومبرج، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعًا مع قائد الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، في أول زيارة رسمية للأخير إلى الولايات المتحدة منذ اندلاع الاشتباكات بين باكستان والهند في وقت سابق من العام الجاري، والتي انتهت بوقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية.

ومن المقرر أن يُعقد لقاء الغداء بين ترامب ومنير اليوم الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت واشنطن، داخل غرفة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض، وفقًا للجدول اليومي الرسمي للرئيس.

وتشمل زيارة منير إلى الولايات المتحدة لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الأمنية الإقليمية.

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الرئيس الأمريكي رامب يلتقي قائد الجيش الباكستاني لبيت الأبيض لجيش الباكستاني ائد الجيش الباكستاني
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