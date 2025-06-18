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لا تظهر على الرادار.. هل أرسلت الصين طائرات نقل إلى إيران؟

04:23 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

طائرة نفل صينية

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وكالات

قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية،إن الصين ترسل طائرات نقل تختفي عن الرادار عندما تقترب من إيران.

وذكر تقرير الصحيفة، أن البيانات أظهرت أن كل طائرة حلقت غربا على طول شمال الصين وعبرت كازاخستان ثم جنوبا إلى أوزبكستان وتركمانستان تختفي من على شاشات الرادار عندما تقترب من إيران.

وأشارت إلى أن الوجهة النهائية للرحلات كانت في كل مرة تشير إلى لوكسمبورج، ولكن الطائرات لم تصل إلى أوروبا على الإطلاق، وفقا لروسيا اليوم.

وقال أندريا جيزيلي، المحاضر في جامعة إكستر: "لا شك أن هذه الشحنات تثير اهتماما كبيرا، نظرا لوجود توقعات بأن الصين قد تساعد إيران بطريقة أو بأخرى".

وأشار الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت سابق إلى أن العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران تسبب في زيادة حادة في التوترات في الشرق الأوسط، وأن الصين "تشعر بقلق عميق إزاء الأمر".

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