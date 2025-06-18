الحرس الثوري الإيراني: لدينا سيطرة كاملة على أجواء إسرائيل



وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني استخدام صواريخ "فتّاح"، التي تُوصف بأنها صواريخ فرط صوتية، خلال الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد إسرائيل.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الحرس الثوري بياناً جاء فيه أن صواريخ "فتّاح" مثّلت "بداية نهاية أسطورة الدفاعات الجوية" للجيش الإسرائيلي، على حدّ وصفه، وأنها رسالة إلى "حليف تل أبيب المحرّض على الحرب"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وقال الحرس الثوري، إن الصواريخ تمكنت من اختراق الدروع الدفاعية الإسرائيلية، مضيفا أن الهجوم الصاروخي الأخير أثبت أن للحرس الثوري السيطرة الكاملة على أجواء إسرائيل، وأن الإسرائيليين باتوا بلا حماية.