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الرئيس الإماراتي يُعرب لنظيره الإيراني عن تضامن بلاده مع طهران

04:16 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

الإمارات وإيران

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وكالات

أجرى محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تناولا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" مساء الثلاثاء، أن الاتصال تطرق إلى الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران، حيث أعرب الرئيس الإماراتي عن تضامن الإمارات مع إيران وشعبها خلال هذه الظروف.

وشدد على أن دولة الإمارات تواصل الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الأطراف المعنية بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا دعم الإمارات لأي خطوات تصب في هذا الاتجاه.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران منذ أن شن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة الماضي، هجوما واسع النطاق على الجمهورية الإسلامية، وفقا لروسيا اليوم.

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