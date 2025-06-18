

وكالات

أكد الحرس الثوري الإيراني، أن القوات استخدمت الجيل الأول من صواريخ فتاح في الموجة الـ11 من عملية الوعد الصادق 3، مؤكدا أنها ترسل رسالة قوة من طهران إلى المولعة بالحرب تل أبيب.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان: "الموجة الحادية عشرة من عملية الوعد الصادق 3 الباسلة باستخدام صواريخ فتح من الجيل الأول، بداية نهاية الدفاع الأسطوري للجيش الصهيوني، وبداية إرباك وتدمير الصهاينة، ونهنئكم أيها القادة والمقاتلون الأوفياء في القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي".

وأضاف البيان: "صواريخ فتح القوية والمناورة، باختراقها الدرع الصاروخي الليلة، هزت مخابئ الصهاينة الجبناء مرارا وتكرارا، وأرسلت رسالة قوة إيران إلى حليفتها المولعة بالحرب، تل أبيب، التي تعيش في أوهام وخيالات باطلة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد الحرس الثوري أن "الهجوم الصاروخي أثبت الليلة اكتساب السيطرة الكاملة على سماء الأراضي المحتلة وأن سكانها أصبحوا عاجزين تماما عن الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الهجمات الصاروخية الإيرانية".