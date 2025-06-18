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الجيش الاسرائيلي: اعترضنا طائرتين مسيرتين في البحر الميت

03:19 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

طائرات مسيرة

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض قبل قليل طائرتين مسيرتين بعد دوي صفارات الإنذار بمنطقة البحر الميت.

كان الحرس الثوري الإيراني، أعلن اليوم الأربعاء، أنه استخدم الجيل الأول من صواريخ "فتّاح" الفرط صوتية، خلال الموجة الحادية عشرة من عملية "الوعد الصادق 3".

وقال في بيان، إن العملية تمثل "بداية نهاية أسطورة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني"، في إشارة إلى فشل المنظومات الإسرائيلية في التصدي للهجمات الأخيرة.

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