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الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا الجيل الأول من صواريخ "فتاح"

03:03 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

إطلاق صواريخ إيرانية

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وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه استخدم الجيل الأول من صواريخ "فتّاح" الفرط صوتية، خلال الموجة الحادية عشرة من عملية "الوعد الصادق 3".

وقال في بيان، إن العملية تمثل "بداية نهاية أسطورة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني"، في إشارة إلى فشل المنظومات الإسرائيلية في التصدي للهجمات الأخيرة.

كان الحرس الثوري الإيراني أصدر تحذيرا للإسرائيليين بإخلاء منطقة نيفيه تسيديك في تل أبيب، وذلك عقب إصدار إسرائيل لتحذير للإيرانيين بإخلاء مربع 18 وسط العاصمة الإيرانية طهران.

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