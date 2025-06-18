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السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد

03:00 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

الطيران الإيراني

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وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية، عن تمديد إغلاق أجواء البلاد حتى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، بحسب ما قاله المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية مهدي رمضاني.

يأتي ذلك على خلفية استمرار تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران منذ فجر 13 يونيو، إذ أعلنت إسرائيل عن إطلاق عملية عسكرية تهدف إلى إيقاف البرنامج النووي الإيراني وتدمير ترسانة طهران من الصواريخ.

وأطلقت إيران عدة دفعات من الصواريخ الباليستية على وسط وشمال إسرائيل، يوم الثلاثاء.

كما وجه الطيران الإسرائيلي عددا من الضربات على مواقع في طهران ومناطق أخرى من الجمهورية الإسلامية.

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