

كتب- أحمد عادل:

كشفت شاهدة عيان، تفاصيل اللحظات الأولى لانهيار عقار مكوَّن من 5 طوابق في منطقة السيدة زينب، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

قالت شاهدة عيان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سمعت صوت ارتطام شديد، وظنت في البداية أنه زلزال.

وأضافت أن العقار انهار بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ما أثار الذعر بين سكان المنطقة، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، إذ جرى انتشال جثة أحد الضحايا، ونقل 7 مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي، يفيد بحدوث انهيار كامل لأحد العقارات والمكون من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث، إذ ترددت أنباء عن وقوع مصابين إثر انهيار العقار.

وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، والتعامل مع الحادث والبحث تحت الأنقاض.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.