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الحرس الثوري يدعو الإسرائيليين لإخلاء منطقة بتل أبيب

02:54 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

الحرس الثوري الإيراني

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وكالات

أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرا للإسرائيليين بإخلاء منطقة نيفيه تسيديك في تل أبيب، عقب إصدار إسرائيل لتحذير للإيرانيين بإخلاء مربع 18 وسط العاصمة الإيرانية طهران.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن أن سلاح الجو بدأ الآن موجة من الهجمات في العاصمة الإيرانية طهران.

وحذر الجيش الإسرائيلي السكان والعاملين في مربع 18 وسط العاصمة الإيرانية طهران، داعيا إياهم للإخلاء.

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