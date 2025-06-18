الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ الآن هجمات في طهران

الحرب بين إيران وإسرائيل



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ الآن موجة من الهجمات في العاصمة الإيرانية طهران.

كان الجيش الإسرائيلي حذّر السكان والعاملين في مربع 18 وسط العاصمة الإيرانية طهران، داعيا إياهم للإخلاء.