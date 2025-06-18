الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ الآن هجمات في طهران
02:31 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
وكالات
أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ الآن موجة من الهجمات في العاصمة الإيرانية طهران.
كان الجيش الإسرائيلي حذّر السكان والعاملين في مربع 18 وسط العاصمة الإيرانية طهران، داعيا إياهم للإخلاء.
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