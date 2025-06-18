إعلان

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان إحدى مناطق طهران

02:26 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان إحدى المناطق في طهران من أجل إخلائها لأنه يعتزم قصفها.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تليجرام": "إنذار عاجل إلى السكان والعاملين والمتواجدين في مربع 18 في طهران في المنطقة التي يتم عرضها في الخارطة المرفقة: في الساعات المقبلة سيعمل جيش الدفاع في المنطقة وفق ما عمل في الأيام الأخيرة في أنحاء طهران لمهاجمة بنى عسكرية تابعة للنظام الإيراني".

‏وأضاف: "يا مواطني إيران، من أجل سلامتكم وأمنكم، نرجوكم اخلاء المنطقة المحددة في المربع 18 وفق الخارطة. تواجدكم في هذه المنطقة يعرض حياتكم للخطر"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي إخلاء لسكان إحدى مناطق طهران طهران المنطقة 18 في إيران إيران لمرشد الأعلى الإيراني توجه ترامب للتعامل مع إيران هجزم إيران على إسرائيل نظام إيران تدمير النووي الإيراني منظومة الدفاع الجوي الإيرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان