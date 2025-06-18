خامنئي: لن نساوم الصهاينة أبدا ويجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان



وكالات

شدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في تدوينة فجر الأربعاء، على أن الجمهورية الإسلامية لن تساوم الصهاينة أبدا.

وقال المرشد الأعلى الإيراني في تدوينة على منصة "X": "يجب التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي".

وأضاف علي خامنئي: "لن نساوم الصهاينة أبدا"، وفقا لروسيا اليوم.

والاثنين، نشر خامنئي تدوينة على منصة "X" أكد من خلالها أن النصر على إسرائيل قريب.

وقال علي خامنئي في التدوينة: "نصر من الله وفتح قريب".

وأضاف: "ستنتصر الجمهورية الإسلامية بإذن الله على الكيان الصهيوني".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا يستبعد إمكانية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وأشار إلى أن استهداف المرشد الأعلى الإيراني سينهي الصراع المستمر بين إسرائيل وإيران الذي اندلع أواخر الأسبوع الماضي ولن يؤدي إلى تصعيده.