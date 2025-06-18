الحرب أم الحل الدبلوماسي؟.. مصادر تكشف توجه ترامب في التعامل مع إيران



كتب- محمود الهواري:

كشف مسؤولان أمريكيان لشبكة "سي إن إن"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبنى موقفا متشددا تجاه التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، ويظهر ميلا متزايدا لاستخدام القوة العسكرية، خاصة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأوضح المسؤولان، أن ترامب يشعر بالانزعاج من مساعي الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة، مفضلًا اللجوء إلى الخيارات العسكرية في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين.

ويمثل هذا التوجه المتشدد تحول كبير في موقف ترامب، رغم تأكيد المصادر أنه لا يزال منفتحًا على المسار الدبلوماسي شريطة أن تُقدّم إيران "تنازلات كبيرة".

وأشارت إلى أن النقاشات داخل إدارة ترامب تواصلت منذ عطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الاثنين، وتركزت على البحث عن مخرج دبلوماسي محتمل، إلا أن تصريحات ترامب يوم الثلاثاء أوضحت تراجع صبره تجاه هذا المسار، إذ قال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من قمة مجموعة السبع في كندا: "لست في مزاج جيد للتفاوض مع إيران"، مشددًا على أن هدفه هو "الوصول إلى نهاية حقيقية، لا إلى وقف إطلاق نار مؤقت أو استسلام تام".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال"، داعيا إيران إلى "الاستسلام غير المشروط"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "تعرف مكان وجود المرشد الإيراني علي خامنئي"، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن بلاده "لن تقتله في الوقت الحالي".

وفي ظل تصاعد التوتر، قال المسؤولان إن ترامب تراجع عن خطة إرسال مسؤولين كبار إلى موقع متفق عليه في الشرق الأوسط لعقد لقاء مع الإيرانيين، بهدف استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأوضح مصدران مطلعان، أن قادة عسكريين أمريكيين بدأوا الاستعداد لاحتمال إصدار ترامب أمرًا لسلاح الجو الأمريكي بدعم الطائرات الإسرائيلية المقاتلة عبر تزويدها بالوقود أثناء تنفيذ ضربات محتملة ضد أهداف داخل إيران.

وأشارا إلى أن هذا السيناريو يُعد أحد الدوافع وراء إرسال الولايات المتحدة أكثر من 30 طائرة للتزود بالوقود جوًا إلى المنطقة خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر آخر أن القيادة المركزية الأمريكية عرضت على ترامب سيناريوهات لتنفيذ ضربات أمريكية-إسرائيلية مشتركة تستهدف المواقع النووية الإيرانية.

وفي السياق ذاته، وبعد عودته المفاجئة إلى واشنطن من قمة مجموعة السبع، قدّم نائبه، جيه دي فانس، واحدة من أوضح المؤشرات حتى الآن على أن ترامب يدرس خيار توجيه ضربة هجومية لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

يُذكر أن ترامب سبق أن طالب إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، مشيرًا إلى أنها "تقترب بشدة" من امتلاك سلاح نووي، رغم أن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم تُشر إلى أن هذا الأمر وشيك.