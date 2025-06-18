وكالة أنباء فارس: استهداف قاعدة ميرون الجوية شمالي إسرائيل



وكالات

قالت وكالة أنباء فارس، إن القوات الإيرانية تستهدف قاعدة ميرون الجوية شمالي إسرائيل.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قالت، إن هناك أنباء أولية عن سقوط صواريخ في مواقع في منطقة وسط إسرائيل.

وأضافت هيئة البث، أن هناك تقديرات بشن إيران هجوما بـ 20 صاروخا على إسرائيل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: "إن إسرائيل تنتظر قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن المشاركة العسكرية المباشرة ضد إيران".