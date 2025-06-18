إعلان

إعلام عبري: أنباء عن سقوط صواريخ في مواقع وسط إسرائيل

01:12 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

الدمار في تل أبيب بسبب صواريخ إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك أنباء أولية عن سقوط صواريخ في مواقع في منطقة وسط إسرائيل.

وأضافت هيئة البث، أن هناك تقديرات بشن إيران هجوما بـ20 صاروخا على إسرائيل.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أدانت التهديدات الأمريكية بشأن انضمامها للحرب، موضحة أنها ترفض استمرار العدوان الصهيوني على إيران الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وحذرت الحركة من خطورة التورط الأمريكي المباشر بأي عدوان على إيران، إذ قالت: "نحمّل واشنطن وإسرائيل مسؤولية التداعيات".

ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: إن إسرائيل تنتظر قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن المشاركة العسكرية المباشرة ضد إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صواريخ إيران هجزم إيران على إسرائيل إيران نظام إيران تدمير النووي الإيراني منظومة الدفاع الجوي الإيرانية الهجوم المخطط له في إيران استهداف المرشد الإيراني الأعلى إسرائيل قواعد جوية إسرائيلية وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف مقتل عدد من قادة الاستخبارات الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان