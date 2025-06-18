إعلام عبري: أنباء عن سقوط صواريخ في مواقع وسط إسرائيل



وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك أنباء أولية عن سقوط صواريخ في مواقع في منطقة وسط إسرائيل.

وأضافت هيئة البث، أن هناك تقديرات بشن إيران هجوما بـ20 صاروخا على إسرائيل.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أدانت التهديدات الأمريكية بشأن انضمامها للحرب، موضحة أنها ترفض استمرار العدوان الصهيوني على إيران الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وحذرت الحركة من خطورة التورط الأمريكي المباشر بأي عدوان على إيران، إذ قالت: "نحمّل واشنطن وإسرائيل مسؤولية التداعيات".

ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله: إن إسرائيل تنتظر قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن المشاركة العسكرية المباشرة ضد إيران.