حماس: نحذر من خطورة التورط الأمريكي المباشر بأي عدوان على إيران

وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التهديدات الأمريكية موضحة أنها ترفض استمرار العدوان الصهيوني على إيران الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وحذرت الحركة، من خطورة التورط الأمريكي المباشر بأي عدوان على إيران ونحمّل واشنطن وإسرائيل مسؤولية التداعيات.

كانت شبكة سي إن إن نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل تنتظر قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن المشاركة العسكرية المباشرة ضد إيران.